برلماني: مصر تحقق نموا اقتصاديا رغم كورونا

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، تعتبر مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا هائلا في ظل التداعيات الخطيرة على كافة المستويات، إذ أنه من أكثر الاقتصاديات الموجودة في المنطقة امتصاصًا للصدمات.





وأضاف في بيان له اليوم، أنه في تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وذلك بنسبة 2٪.





وأشار إلى أنه بالرغم من أنه ليس معدل النمو الذي تستهدفه الدولة ولكنه إنجاز كبير يحسب للاقتصاد المصرى.