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برلماني: مصر تحقق نموا اقتصاديا رغم كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:21 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
عبداللطيف هيبة
قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، تعتبر مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا هائلا في ظل التداعيات الخطيرة على كافة المستويات، إذ أنه من أكثر الاقتصاديات الموجودة في المنطقة امتصاصًا للصدمات.

وأضاف في بيان له اليوم، أنه في تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وذلك بنسبة 2٪.

وأشار إلى أنه بالرغم من أنه ليس معدل النمو الذي تستهدفه الدولة ولكنه إنجاز كبير يحسب للاقتصاد المصرى.
وشدد على ضرورة أن يكون التخطيط للسيناريوهات القادمة ضمن أولوياتنا حتى نستطيع العبور بسلام على المستوى الاقتصادى من هذه المحنة العالمية.

وأوضح أنه تقاس قوة المجتمعات بقوة أضعف حلقة فيها، والطريقة الوحيدة لعبور الأزمة بسلام هى تقوية ودعم النظام الاجتماعي والصحى والاقتصادى على جميع المستويات، فهذه الأزمة ذات طبيعة خاصة لذلك فتأثيرها متقارب على المستويين الاقتصادى والاجتماعي، مشيدا بجهود الدولة لدعم الحلقة الأضعف اقتصاديا وهي العمالة غير المنتظمة، وكذلك السعي للعودة إلى الحياة الطبيعية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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