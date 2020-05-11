30 ألف طالب يؤدون اختبار "الرياضيات" بالصف الأول الثانوي بالبحيرة

تنطلق اليوم الاثنين، سادس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث يؤدى الطلاب الامتحان إليكترونيًا في مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.





ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولي التطوير والمعنيين للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب حيث يقومون بأداء الاختيار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.





وأشار الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن الطلاب سيقومون بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.





ويؤدى الاختبار الإلكتروني بالصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة عدد ٣٠ ألف و٤٩٦ طالب وطالبة منهم عدد ٢٥ ألف و٦٧٨ انتظام وعدد ٤ آلاف و٨١٨ خدمات، حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "مايو ٢٠٢٠" والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة على الصفحة الرسمية للمديرية.





كما قامت وزارة التربية والتعليم بتقسيم المحافظات إلي مجموعتين، تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، ومحافظة البحيرة تقع ضمن المجموعة الثانية والتي يؤدى طلابها الامتحان من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.



