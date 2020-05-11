Advertisements

برلماني: توفير الكمامات بأسعار رمزية خطوة ضرورية قبل فرضها إجباريا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:25 ص
النائب محمد عبدالله زين الدين
النائب محمد عبدالله زين الدين
عبداللطيف هيبة
تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود نقص في توافر الكمامات الطبية مع ارتفاع سعرها رغم القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد زين الدين، في بيان له اليوم الاثنين، أنه في حالة قيام الحكومة بتطبيق قرار ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الكمامات في الأسواق مما يضاعف من المعاناة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عدم توافر الكمامات الطبية في بعض الصيدليات يرجع إلى قيام موزعي الجملة برفع السعر على الصيدليات، مطالبا الحكومة بإنتاج كمامات طبية بسعر موحد أو قيام القوات المسلحة بإنتاجها وتوزيعها على الصيدليات أو إتاحتها على بطاقات التموين منعًا للاستغلال.

وأضاف أنه يقدر عدد الكمامات الطبية اللازمة لأنشطة الاستجابة لتفشي كوفيد-19 استنادًا إلى نموذج توقعات منظمة الصحة العالمية نحو 89 مليون كمامة شهريًا.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا الكمامات الطبية الفجر أسعار رمزية

أخبار تهمك

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 3 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 17 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 22 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 16 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هل تقي الكمامات من فيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

طلب إحاطة لإلزام المواطنين على ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية

عضو "العليا للفيروسات": فتح الأسواق سيكون له ثمن الفترة المقبلة

العليا للفيروسات: ارتداء الكمامة يقلل الإصابة بكورونا من 100 لـ1.5%

بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن إضافة الكمامات على بطاقات التموين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟