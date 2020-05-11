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دينا تزف غادة عبد الرازق في كواليس مسلسل "سلطانة المعز" (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أقامت الفنان الاستعراضية دينا، زفة للفنانة غادة عبد الرازق مع زوجها الجديد خلال كواليس مسلسل "سلطانة المعز".

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بفيديو الزفة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت غادة، خلال الفيديو "و هي تتماشى مع زوجها دينا تزفها بالرقص والأغاني وباقي فريق العمل يصقفون لها".

وعلقت عبد الرازق، على مقطع الفيديو قائلة:"دينا صممت تعمل زفة فى التصوير سلطانة المعز".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتبت الفنانة هند صبر:"الف مليون مبروك وربنا يسعدكم انتي تستاهلي كل خير" وأضافت الفنانة وفاء عامر:"ربنا يسعدك يا دودو".

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