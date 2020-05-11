Advertisements

تقرير: هاتف أبل القادم iPhone 12 Pro سيحتوي على شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
كشف تقرير صادر عن المسرب المعروف ماكس وينباخ Max Weinbach، عبر قناة EverythingApplePro على منصة يوتيوب، أن هاتف iPhone 12 Pro القادم من شركة أبل، سيحتوي على شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، مثل الموجوده في هواتف Samsung Galaxy S20 و OnePlus 8. 

ويقول التقرير إن هاتف iPhone 12 Pro بشاشة 6.1 بوصة المتطورة بالإضافة إلى iPhone Pro Max  سيحتوي على شاشة ProMotion، في حين أن الطرازين الأرخص و 5.4 بوصة و 6.1 بوصة، حيث أنه من المحتمل أن تطلق شركة أبل - Apple أربعة أجهزة iPhones جديدة هذا الخريف، ستظل مزودة بشاشة 60 هرتز، وستحتوي جميع هواتف iPhone الجديدة على شاشة OLED.

كما تحتوي طرازات Pro الجديدة أيضًا على نظام Face ID مطور مع مجال رؤية أوسع، مما يعني أنه سيكون أفضل في التعرف على وجهك من الزوايا الفردية، بالإضافة إلى مستشعر LIDAR في الخلف، مثل iPad Pro الجديد، وسيتم وضع Face ID الجديد في درجة ستكون أصغر من تلك الموجودة على iPhone 11 Pro.

تشتمل الأخبار الأخرى في هذا التقرير على اللون الأزرق الداكن لجهاز iPhone 12 Pro ، وبطارية أكبر لنماذج Pro وتقريب بصري 3x (أعلى من 2x) على طرازات Pro.

الجدير بالذكر أن كل ما سبق غير رسمي وغير مؤكد، ومن المرجح أن تبقي شركة آبل - Apple صامته بشأن أجهزة iPhone الجديدة حتى تصبح جاهزة للكشف عنها رسميًا.

أخبار تهمك

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 22 ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 16 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 17 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 3 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ يوم

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟