تقرير: هاتف أبل القادم iPhone 12 Pro سيحتوي على شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز

كشف تقرير صادر عن المسرب المعروف ماكس وينباخ Max Weinbach، عبر قناة EverythingApplePro على منصة يوتيوب، أن هاتف iPhone 12 Pro القادم من شركة أبل، سيحتوي على شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، مثل الموجوده في هواتف Samsung Galaxy S20 و OnePlus 8.





ويقول التقرير إن هاتف iPhone 12 Pro بشاشة 6.1 بوصة المتطورة بالإضافة إلى iPhone Pro Max سيحتوي على شاشة ProMotion، في حين أن الطرازين الأرخص و 5.4 بوصة و 6.1 بوصة، حيث أنه من المحتمل أن تطلق شركة أبل - Apple أربعة أجهزة iPhones جديدة هذا الخريف، ستظل مزودة بشاشة 60 هرتز، وستحتوي جميع هواتف iPhone الجديدة على شاشة OLED.





كما تحتوي طرازات Pro الجديدة أيضًا على نظام Face ID مطور مع مجال رؤية أوسع، مما يعني أنه سيكون أفضل في التعرف على وجهك من الزوايا الفردية، بالإضافة إلى مستشعر LIDAR في الخلف، مثل iPad Pro الجديد، وسيتم وضع Face ID الجديد في درجة ستكون أصغر من تلك الموجودة على iPhone 11 Pro.





تشتمل الأخبار الأخرى في هذا التقرير على اللون الأزرق الداكن لجهاز iPhone 12 Pro ، وبطارية أكبر لنماذج Pro وتقريب بصري 3x (أعلى من 2x) على طرازات Pro.



