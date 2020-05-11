سلطنة عمان تعلن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، سجلت في وقت سابق 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 3399 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة العمانية، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2637، بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.