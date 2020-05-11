Advertisements

سلطنة عمان تعلن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، سجلت في وقت سابق 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 3399 إصابة.

 

كما سجلت وزارة الصحة العمانية، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2637، بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

 

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سلطنة عمان إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 17 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 22 ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 16 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ يوم

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عُمان تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

سلطنة عمان تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 6 حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

سلطنة عمان تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 5 حالات شفاء و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟