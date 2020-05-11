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أتليتكو مدريد يعلن سعر بيع تريبير لأندية البريميرليج

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:15 ص
كيران تريبير
كيران تريبير
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير صحفية، القيمة المالية التي حددها أتليتكو مدريد، لنجمه الذي تطلبه عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأشارت التقارير إلى أن العروض القوية التي قدمها كيران تريبير في إسبانيا، جذبت انتباه العديد من أندية البريميرليج، الراغبة في ضمه بين صفوفها خلال الفترة القادمة.

 

وووفقًا لـ صحيفة الديلي ميل، أن أتلتيكو مدريد أعلن سعر بيع كيران تريبير، للأندية الراغبة في ضمه، حيث حدد الروخي بلانكوس، 20 مليون جنيه إسترليني، من أجل السماح برحيله هذا الصيف.

 

وانتقل تريبير، إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف توتنهام هوتسبير.

 

ويعد نادي بيرنلي من أبرز الراغبين في ضم تريبير، وإعادته إلى ملعب تيرف مور مجددًا، حيث لعب تريبير لصالح بيرنلي بين عامي 2011 و2015، فشارك في 185 مباراة وسجل 6 أهداف وقدم 37 تمريرة حاسمة.

 

وأشارت التقارير إلى أن السعر الذي حدده أتلتيكو مدريد، يمكن أن يكون عقبة في طريق بيرنلي لاستعادة تريبير.

 

 


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