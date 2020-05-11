الهجرة تطلق صفحة جديدة للتواصل مع الشباب المصريين بالخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفحة Egyptian youth around the world؛ لتصبح منصة جديدة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وأداة تواصل أخرى تهدف لمخاطبة الشباب المصري بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، باللغة الانجليزية، وتسعى لربطهم وجدانيا بالوطن الأم.





من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إطلاق صفحة Egyptian youth around the world يأتي ضمن عملية التطوير المستمر لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج من كافة الشرائح والفئات المختلفة، حيث إن مخاطبة هذه الشرائح المتعددة يتطلب وعيا بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.





وأكدت وزيرة الهجرة على ضرورة مخاطبة شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، من خلال تخصيص منصة جديدة لهم، تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر، والترويج لهذه الصورة التي ربما لم تصل بعد لهذه الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، لتمثل الصفحة بذلك أداة ربط بينهم وبين وطنهم الأم مصر.





وتهدف الصفحة لنشر ومشاركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو لكل مظاهر الجمال المصرية من أماكن سياحية وحرف يدوية، كذلك نقل روح الحياة في الشارع المصري التي يفتقدها المصري بالخارج، يأتي هذا بجانب نشر كل جديد يحدث ويمثل طاقة أمل وخطوة للأمام لشعب مصر والدولة المصرية.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.



