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وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمعدلات إنتاج الزيت الخام

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيس هيئة البترول للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

وخلال الاجتماع أكد الملا على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج الذى أصبح أمرًا ضروريًا فى مواجهة التحديات التى تشهدها الصناعة البترولية ليس فى مصر فقط وانما على المستوى العالمى فى ظل أزمة كورونا والانخفاض الحاد فى مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض فى أسواق البترول العالمية.

وأشار الملا إلى أن استمرار العمل فى حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام يُعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تحدى التناقص الطبيعى للحقول المنتجة الحالية.

وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمدرجة بالموازنة الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التى قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب.

ووجه الملا بالاستمرار فى الالتزام الكامل باشتراطات الأمن وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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