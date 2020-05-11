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خاص لـ"الفجر الفني".. منى زكي تستأنف تصوير مسلسل "تقاطع طرق" بعد عيد الفطر

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:29 م
منى زكي
منى زكي
رشا عادل
تخوض الفنانة منى زكي، تجربة درامية جديد بمسلسل "تقاطع طرق" وتدور أحداثة في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينا وبين زوجها العديد من الخلافات.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن الفنانة منى زكي وفريق عمل مسلسل "تقاطع طرق" يستأنفون تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل بعد عيد الفطر المقبل وذلك بعد توقف تصوير نظرًا للفيروس كورونا المنتشر.

ويذكر أن مسلسل "تقاطع طرق" كان من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني ولكن نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد تأجل عرضه، ويشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل وسيد رجب ومحمد ممدوح ونسرين طلعت ومحمد فراج.

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