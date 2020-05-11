إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، تم خلالها إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة علي مساحة 32 فدان، وذلك تنقيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان.





وأصدر المحافظ، تعليماته بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.





وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب برئاسة محارب هيلع رئيس حي الجنوب، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 4 مزراع سمكية مخالفة علي مساحة 32 فدانا تابعة لجمعية النورس علي طريق المعاهدة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والتحفظ على جميع المعدات والإدوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفة.





وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، واستمرار حملات إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة.



