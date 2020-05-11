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إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:34 م
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محمد عزام
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، تم خلالها إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة علي مساحة 32 فدان، وذلك تنقيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان. 

وأصدر المحافظ، تعليماته بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب برئاسة محارب هيلع رئيس حي الجنوب، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 4 مزراع سمكية مخالفة علي مساحة 32 فدانا تابعة لجمعية النورس علي طريق المعاهدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والتحفظ على جميع المعدات والإدوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفة. 

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، واستمرار حملات إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة. 

تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد
إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 32 فدانا في بورسعيد

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مزرعة مخالفة مزارع سمكية مخالفات الأصابة بكورونا إزالة مخالفات

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