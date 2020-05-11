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بعد مقتل المعلم صابر.. مسلسل الفتوة الحلقة 17 يتصدر تريند تويتر

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتل مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة 17 من مسلسل "الفتوة" خلال الساعات القليلة الماضية.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج الفتوة، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي "شابوه لكل من شارك بهذا العمل" وأضاف آخر"فن محترم وقصة اداء عالي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يجبر الشماهد أن يبحث عن أسباب نفسية لتصرفاته".


مسلسل "الفتوة" تدور احداثة في إطار أجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وهنادي مهنى ورياض الخولي وأحمد خليل وأحمد خالد صالح.

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مسلسل الفتوة الحلقة 17 الفتوه

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