تواصل تسليم مشروعات البحث في الدقهلية وسط إجراءات احترازية

انتظمت عملية تسليم المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية في مدارس محافظة الدقهلية، لليوم الثالث على التوالي.





ومن ناحيته، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الدقهلية، علي عبد الرؤف، اليوم الاثنين، إجراءات تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس المحافظة.





وأشار "عبدالرؤوف" إلأى أنه وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي تم إعلانه بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تم تقسيم طلاب، المرحلة الثانوية، والإعدادية والابتدائية على مدار الأسبوع، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.





وأكد تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الجميع.



