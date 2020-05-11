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تواصل تسليم مشروعات البحث في الدقهلية وسط إجراءات احترازية
الإثنين 11/مايو/2020 - 12:38 م
محمد كشك
انتظمت عملية تسليم المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية في مدارس محافظة الدقهلية، لليوم الثالث على التوالي.
ومن ناحيته، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الدقهلية، علي عبد الرؤف، اليوم الاثنين، إجراءات تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس المحافظة.
وأشار "عبدالرؤوف" إلأى أنه وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي تم إعلانه بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تم تقسيم طلاب، المرحلة الثانوية، والإعدادية والابتدائية على مدار الأسبوع، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.
وأكد تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الجميع.
تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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