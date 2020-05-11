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شائعات تشير إلى أن سامسونج تعمل على ثلاثة أجهزة جديدة قابلة للطي

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر


كشف ماكس وينباخ Max Weinbach أحد أبرز المحررين في موقع XDA Developers الشهير، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعمل على ثلاثة هواتف جديدة قابلة للطي. 

وفقًا لماكس، ستطلق شركة سامسونج Samsung Fold e مقابل 1100 دولارًا، وتعمل الشركة على ثلاثة أجهزة قابلة للطي، وأضاف ماكس، أن سامسونج تعمل أيضًا على جهاز Fold Lite التي سيتم تسعيرها بحوالي 900 دولار وستكون شاشة صغيرة / بدون شاشة خلفية.

لا توجد معلومات حول متى تخطط شركة سامسونج لإطلاق الأجهزة ولكننا نتوقع أن نسمع المزيد من الشركة في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن شركة سامسونج أطلقت العام الماضي هاتف Galaxy Fold، الذي كان أول هاتف ذكي قابل للطي تابع لها.

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