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رابط تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه .. كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين للمنحة المرحلة الثانية فقط بالرقم القومي manpower.gov.eg

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:37 م
تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه
تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه

رابط تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه .. كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين للمنحة المرحلة الثانية فقط بالرقم القومي manpower.gov.eg

رابط تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه | أكدت وزارة القوى العاملة داخل جمهورية مصر العربية أنه بالفعل تم صرف منحة 500 جنيه للمرحلة الأولى الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك للعمالة المتضررة بشكل كبير من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد داخل مصر، حيث أنه بالفعل يتم التسجيل داخل المرحلة الثانية من المنحة.

رابط تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه
تبدأ المرحلة الثانية من المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة وذلك من خلال الرابط الخاصة بوزارة القوى العمالة بجمهورية مصر العربية في الكثير من المحافظات، مثل الجيزة والتي استطاع أن يستفيد منها حوالي 27 ألف شخص في المرحلة الأولى من المنحة.

كما أن المرحلة الأولى شهدت تسجيل الكثير من المحافظات المختلفة بالجمهورية، ومن ضمن تلك المحافظات أسيوط والمنيا، وبعد تقديم العمالة البيانات الخاصة بهم على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي يتم التأكد من صحة هذه البيانات ويتم صرفها للكثير من المستحقين لها وبعد ذلك الإعلان عن المحافظة المخصص لها صرف الدعم.

كيفية التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للمرحلة الثانية
قامت وزارة القوى العاملة بمتابعة الكثير من المواطنين المتضررين وتعمل باستمرار على متابعة حالتهم المادية، وتحرص على أن يتم تقديم الكثير من الدعم لهم، ويبحث الكثير من الناس عن طريقة التسجيل في المنحة وذلك من خلال الخطوات التالية :-

- عليك أن تقوم بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي (اضغط هنا).

- بعد ذلك تقوم بإنشاء حساب جديد.

- يتم انتقالك بعد ذلك إلى صفحة أخرى بها الكثير من الخانات التي يجب عليك ملئها بالبيانات الصحيحة الخاصة بك.

- ثم الضغط على تسجيل بعد الانتهاء من ملئ البيانات الصحيحة.

رابط تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه .. كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين للمنحة المرحلة الثانية فقط بالرقم القومي manpower.gov.eg

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