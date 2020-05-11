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بعد عزل شارع.. نقل استلام الأبحاث بمدرستين في المنيا
الإثنين 11/مايو/2020 - 12:44 م
أحمد الخميسي
قررت إدارة المنيا التعليمية، اليوم الإثنين، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين، كإجراء إحترازي بناءا علي طلب أولياء أمور ومعلمين، بعد عزل شارع سيدي حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بالكورونا.
وقال مسؤول بالإدارة التعليمية، إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم ٦، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت مساء الأحد عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزل بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين ضمن إتخاذ التدابير اللأزمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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