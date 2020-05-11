بعد عزل شارع.. نقل استلام الأبحاث بمدرستين في المنيا

قررت إدارة المنيا التعليمية، اليوم الإثنين، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين، كإجراء إحترازي بناءا علي طلب أولياء أمور ومعلمين، بعد عزل شارع سيدي حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بالكورونا.





وقال مسؤول بالإدارة التعليمية، إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم ٦، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.