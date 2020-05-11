Advertisements

بعد عزل شارع.. نقل استلام الأبحاث بمدرستين في المنيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:44 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
قررت إدارة المنيا التعليمية، اليوم الإثنين، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين، كإجراء إحترازي بناءا علي طلب أولياء أمور ومعلمين، بعد عزل شارع سيدي حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بالكورونا.

وقال مسؤول بالإدارة التعليمية، إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم ٦، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت مساء الأحد عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزل بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين ضمن إتخاذ التدابير اللأزمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرسة كورونا شارع تسليم الأبحاث المنيا الفجر استلام الأبحاث

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 17 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 5 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شفاء حالتين من كورونا وسلبية 18 آخرين بمستشفى عزل كفر الزيات

سلبيه تحاليل 6 ممرضين وفنيين بمستشفى حميات بسيون

عزل منزل في كفرالشيخ بعد إصابة 6 أفراد بكورونا

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

كفر الشيخ تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تحرك جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:08 ص

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

09:26 ص

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟