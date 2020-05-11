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تقرير.. الدوري الإنجليزي سيشهد عودة الجماهير بشرط وحيد

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:43 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
كشفت تقارير صحفية عن أن احتمالية إقامة مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بدون جماهير حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا.

تنتظر الرياضة الاحترافية البريطانية تفاصيل أخرى عن خطط الحكومة لتخفيف حالة الإغلاق العام، في الوقت الذي سيتم فيه مناقشة عودة بطولة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق.

وذكرت صحيفة ميرور أنها علمت أن الوثيقة الحكومية المفصلة، سيتم إعطائها للأندية في الاجتماع، وتتضمن حرمان الجمهور في أسوأ الظروف من حضور المباريات حتى يتم التوصل إلى لقاح للفيروس، على الرغم من الآمال بأن يساهم التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى في التخفيف من الأزمة.

وكان مسؤولون طبيون أوضحوا من قبل، أن عملية إنتاج اللقاح ربما تحتاج لسنوات، إن لم يكن عقودا لتطويره.

رغم ذلك، فإن باحثين يأملون في لنفس النتيجة في أشهر قليلة، حيث لايزال العمل على ذلك قيد التطور.

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