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بسبب الموجة الحارة.. الأرصاد توجه تحذيرا بشأن السحور (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، حيث ستتراوح درجة الحرارة بدءا من الغد ما بين 34 و35 درجة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على جنوب البلاد خلال الموجة الحارة ستصل إلى 41 درجة، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس نهارا، وعدم تناول سكريات أو موالح بكثرة في وجبة السحور حتى لا يشعروا بالعطش.

ولفتت "شاكر"، إلى أن الموجة الحارة ستنكسر يوم الإثنين المقبل، وذروة الموجة سيكون يوم السبت.

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020، مشيرة غلى أن البلاد تشهد طقس معتدل في ساعات النهار وبارد ليلا.

حالة الطقس غدا.. غيوم وشبورة

توقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد غيوم جزئي مع شبورة صباحية، وعن الرياح فتكون معتدلة تنشط أحيانا على القاهر والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في الصعيد.. "مشمس ولطيف"

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في جنوب وشمال الصعيد تشهد ارتفاع حرارة ويكون الطقس مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، والجو بارد ليلا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16
رفح 25 15
راس سدر 33 20
نخل 30 13
نويبع 33 23
طابا 32 20
كاترين 28 11
الطور 29 20
شرم الشيخ 32 22
الغردقة 33 21
مرسى علم 32 21
الفيوم 33 17
بنى سويف 33 17
المنيا 34 17

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