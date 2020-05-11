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مهاجرون يتوجهون من اليونان إلى بريطانيا بسبب إغلاق فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
توجهت مجموعة من 50 لاجئا وطالب لجوء من اليونان إلى المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، للتجمع مع أقاربهم في عملية نقل تم إيقافها بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون بوزارة الهجرة اليونانية، إن المجموعة تضم 16 قاصرًا غير مصحوبين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن نحو 130 مواطنًا يونانيًا عالقين في المملكة المتحدة بسبب إغلاق فيروس كورونا سيتم إعادتهم إلى وطنهم في رحلة العودة.

وتأمل اليونان في نقل نحو 1600 شخص من الفئات الضعيفة من مخيمات اللاجئين تدريجياً إلى بلدان أخرى في الأشهر المقبلة.

تم نقل مجموعة الاثنين بموجب معاهدة دبلن، وهي اتفاقية تسهل لم شمل الأسرة إذا كان قريب قريب بالفعل في بلد المقصد.

تم التخطيط لعملية النقل في مارس، ولكن تم تعليقها بسبب الإغلاق الذي تم إدخاله لمنع انتشار الفيروس. في اليونان، تم تخفيف القيود جزئيًا في 4 مايو.

وقال نائب وزير الهجرة، جيورجوس كوموتساكوس، للصحفيين في مطار أثينا: "اليوم تتغير حياة الأشخاص الذين يغادرون. كان الفيروس تحديًا إجرائيًا إضافيًا ولكن كما ترون، لم يكن عقبة".

ولوحت المجموعة وهم على متن الطائرة.

وقالت بيث غاردينر سميث، المديرة التنفيذية لمنظمة Safe Passage International الخيرية للاجئين، التي دعمت المبادرة، في بيان صحفي: "أظهرت الحكومتان البريطانية واليونانية قيادة حقيقية في لم شمل هذه العائلات على الرغم من صعوبات السفر".

استخدم مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الفارين من النزاعات والفقر في بلدانهم اليونان كنقطة انطلاق نحو دول أوروبية أخرى في 2015 و 2016، عندما أوقفت اتفاقية توسط فيها الاتحاد الأوروبي مع تركيا التدفق.

ترك اختناق في معالجة طلبات اللجوء العديد من العالقين في البلاد أثناء فحص طلبات اللجوء.

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