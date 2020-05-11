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المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:49 م
التطهير
التطهير
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل اليوم، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تواصل إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات مترو الأنفاق.

وأضافت الوزارة أن أعمال التعقيم شملت محطات خطوط المترو الثلاثة، محطات الخط الاول (حلوان - المرج الجديدة)، ومحطات الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، ومحطات الخط الثالث (خط المطار).

كما شملت أعمال التعقيم، تعقيم اسوار المحطات والسلالم والمصاعد الكهربائية والقطارات والارصفة، بالاضافة لوجود ملصقات للتوعية ضد الفيروس والاصابة به والوقاية منه.

بالإضافة لنشر الاذاعة الداخلية بالمحطات المختلفة معلومات عن فيروس كورونا، وطرق العدوى وضرورة الاهتمام بغسل الايدي باستمرار للوقاية منه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتخفيف اثاره.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا

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محطات المترو كورونا تعقيم القطارات النقل الفجر

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