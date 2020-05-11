بشرى تنتهي من تسجيل مسلسل أنيميشن "وريد وريدة"

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انتهت الفنانة بشرى، من تسجيل صوتها على مسلسل أنيميشن جديد بعنوان "وريد وريدة" وتدور أحداثة حول موضوع التبرع بالدم.



مسلسل "وريد وريدة" يعد أول مسلسل كرتون عن التبرع بالدم، ويشارك في بطولته الفنان حسن الرداد ونيفين محمود، والمسلسل من تسجيل جورج يعقوب وشعبان محمد، ومن إخراج محمد مهران، ولم يتم تحديد موعد لطرحه حتى الآن.



وتخوض بشربى، السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "القمر آخر الدنيا" وتدور احداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته الفنان مؤمن نور وعابد عمرو وسميرة عبد العزيز.