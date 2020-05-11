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حقيقة زواج عمر كمال من الراقصة جوهرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:51 م
عمر كمال
عمر كمال
تصدر المطرب الشعبي عمر كمال اليوم الإثنين الموافق الـ11 من مايو 2020، "ترند" محرك البحث جوجل، عقب انتشار أنباء تفيد بزواجه من الراقصة الشهيرة جوهرة.

تصدر عمر كمال

وزاد الطلب على عمر كمال من قبل محبي نجم المهرجانات للتأكد من حقيقة الارتباط ولاسيما بعد المشكلات التي كانت تحوم بالراقصة جوهرة في الآونة الأخيرة.

زواج عمر كمال وجوهرة

ونفى عمر كمال كل ما يتم تداوله بشأن ارتباطه أو زواجه من الراقصة "جوهرة"، مشيرًا إلى أن علاقته جيدة معها ولاسيما أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع داخل الوسط.

علاقة عمر كمال وجوهرة

وقال المطرب الشعبي عمر كمال إن علاقته بالراقصة جوهرة لا تخرج عن كونها علاقة عمل فقط واحترام متبادل بينهما، ولاسيما أن رقصها على أغانيه يضفي لها رونق خاص ويساهم في نجاحها.

عمر كمال وارتباطه بإماراتية

وأوضح عمر كمال أنه كان على علاقة بفتاة إماراتية وكان وشيك من الارتباط بها ولكن تعثرت الأمور، وهو ما ينفي ارتباطه بالراقصة جوهرة.

عمر كمال ضيف الدغيدي

وحل مقدم المهرجانات عمر كمال ضيفًا على إيناس الدغيدي في برنامجها الذي تقدمه، ليتصدر "ترند" البحث جوجل، بعد تصريحاته لـ "الجريئة" خلال الحلقة التي تم عرضها.


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