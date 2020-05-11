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أوراسكوم للتنمية : إعادة فتح فنادق الجونة من يوم 15 مايو المقبل

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:38 م
اوراسكوم للتنمية
اوراسكوم للتنمية
نيفين سمير


إعلنت الحكومة المصرية رسمياً  عن إعادة فتح الفنادق والمنتجعات اعتباراً من  يوم 15 مايو 2020 أمام أمام السياحة ًالداخلية،  وذلك بعد توقف نشاطها واغالقها منذ 19 مارس 2020 ،نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد 19-ا  في جميع أنحاء العالم ،  وبناء علي ذلك سوف تقوم شركة أوراسكوم للتنمية مصر بإعادة فتح فنادقها تدريجي يوم 15 مايو 2020 مع فتح جميع فنادق الجونة، اعتباراً من يوم 21 مايو 2020 ً،  كما ستعيد فتح أبواب فنادق طابا هايتس.بحلول 21 مايو 2020 .
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وفقاً للحكومة المصرية، سيتم السماح للفنادق بالعمل بحد أقصى 25 ٪ من طاقتها االستيعابية حتى 1 يونيو 2020 ثم بنسبة 50 ٪من طاقتها إعتبارً من أول يونية 2020 ، وسيكون عدد النزلاء وفقاً للضوابط العامة لمنظمة الصحة العالمية والتدابير الطبية االزمة لضمان جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم.

وعلق عبد الحميد أبو يوسف، العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر "لقد تم استغلال وقت التعليق المؤقت لتشغيل الفنادق لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية وتدريب الموظفين عليها و التي تضمن حرص و استمرار الفنادق في توفير االإقامة الأمنة للنزلاءء والعاملين."

وأضاف عبد الحميد أبو يوسف أنه نظراً أن  السفر الدولي من والي مصر لايزال معلقاً ، نتوقع زيادة الإلشغال في الجونة من السوق الداخلي أكثر من المعتاد ، ونظراً  للوضع الحالي من عدم استقرار السفر فقد قامت المجموعة بوضع تسهيلات على شروط وأحكام حجز الغرف الفندقية مماساعد في الحفاظ على مستويات الطلب الالئقة على المدى القصير


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