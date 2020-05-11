ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالوراق

داهم رجال مباحث التموين بالجيزة، مخزن مواد تموينية منتهية الصلاحية، بمنطقة الوراق، شمال الجيزة، وضبط داخله كميات كبيرة من السلع الغذائية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





ووجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، عدة حملات تموينية، لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن مداهمة مخزن مواد تموينية بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وضبط داخله كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، والغير صالحة للاستهلاك البشري، وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





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وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (1،950 طن سكر تموينى) قام المذكور بتفريغها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة كونه سكر حر، وضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها سكر تموينى مُدعم.





وتحفظت القوات على المضبوطات، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.





وفي سياق متصل نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.





كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.



