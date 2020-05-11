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اليوم.. هاني شاكر يطرح أغنية "ماسك سلاحي"

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يستعد الفنان هاني شاكر، اليوم لطرح أغنية جديدة بعنوان "ماسك سلاحي" تقديرًا لجنودنا الأبطال، على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات اغنية "ماسك سلاحي" مدي لبلادي التمام وعارف ان هيجي يوم وهقول سلام والنهاردة حلمي اللي جوايا انتصر البسي ابيض يا امي وزغرطي وبالله عليكي بلاش عليا تعيطي وافتكري ديمًا ان ابنك مات بطل".

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر، أغنية "جيش مصر الأبيض" تقديرًا للعاملين في المجال الطبي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان خالد جندي، ومن توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ.

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جيش مصر الأبيض

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