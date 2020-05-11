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مفاجأة.. ريال مدريد يسعى لخطف هدف برشلونة

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:04 م
أوباميانج
أوباميانج
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن حدد ريال مدريد موعد نهائي في 15 يونيو على ارسنال اتخاذ قرار بشأن مستقبل بيير إميريك أوباميانج مهاجم الجانرز.

من المقرر أن ينتهي عقد المهاجم الجابوني الدولي مع ارسنال بنهاية الموسم المقبل ، وقد اقترح أن أوباميانج سيتطلع إلى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد تم الفضل لمجموعة كبيرة من الأندية ، بما في ذلك مدريد ، في اهتمام أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا ، الذي سجل 20 هدف في 32 مباراة خلال موسم 2019-20.

وفقًا لـ The Mirror ، يريد ريال مدريد أن يقرر آرسنال بحلول 15 يونيو ما إذا كانوا سيقرون خروج المهاجم قبل موسم 2020-21.

ويعتقد أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة يراقبون التطورات مع توجه أوباميانج للأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده مع فريق ارسنال.

وسجل المهاجم بيير إميريك أوباميانج  61 هدف في 97 مباراة مع ارسنال في جميع المسابقات.

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