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أحمد عيد عبدالملك يسخر من حلقه رامز جلال مع حمو بيكا‎: "فين الضحك في كدة"

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:58 م
أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك
حلقه رامز جلال مع حمو بيكا‎ | سخر أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك وحرس الحدود الأسبق، اليوم الإثنين الموافق 11/5/2020، من الفنان رامز جلال بعد حلقة حمو بيكا في برنامجه "رامز مجنون رسمي" المُذاع في شهر رمضان.

وكتب عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، عن حلقه رامز جلال مع حمو بيكا‎، قائلًا: "مش حلاوة يعني إنك تجيب واحد عشان عارف إن رد فعله هيبقى ضعيف تقعد تهين فيه كدة وإما تبقى عارف إن اللي قدامك هيروقك تكش وتخاف منه الصراحة حاجة مقرفة ومقززة فين الضحك في كدة".

ويشير عبدالملك إلى أن رامز جلال لم يقوم بنفس أفعاله التي قام بها مع حمو بيكا أمام طارق حامد لاعب وسط الزمالك نظرا لقوة طارق وقدرته على الدفاع عن نفسه.

وكان طارق حامد، أشار خلال ظهوره في برنامج رامز جلال (رامز مجنون رسمي)، إلى أنه سريع الانفعال ودوما ما يتعصب بسهولة، وعقب المقلب الذي قام به "رامز جلال" في "طارق حامد"، قام لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاعتداء على رامز وأسقطه في المياه على الهواء.

وتصرف طارق حامد جعل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يرفع العقوبة التي وقعت على اللاعب، مشددًا على أن طارق لقن "رامز جلال" درسًا قاسيًا في رجولة الزملكاوية، حسبما قاله.

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