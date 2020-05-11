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نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة تضم 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة؛ لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.

وأضاف النقيب فى بيان صحفي اليوم الاثنين، "وصلني ظهر أمس الخطاب المنشور هنا من المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يبدي فيه موافقة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطة أرض بمساحة (ثلاثة أفدنة)، لإقامة نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، والكائنة برقم (14) بمركز الخدمات الإقليمية بمساحة (2.9) فدان – لإقامة نادي اجتماعي لصالح نقابة المحامين وفقا للضوابط المنصوص عليها، وأولها وجوب تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وثانيها السداد بالجنيه المصري، ونظام لسداد، وثالثها التزام النقابة بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع، ورابعها خصم نسبة 50 % في حالة عدم التزام النقابة بجدية الحجز، وخامسها وجوب الالتزام بما جاء بخطاب قطاع الشئون المالية والإدارية المبين بالخطاب، وأخيرا ما يجب مراعاته في صدور التعهدات ممن له حق التوقيع وفقا للائحة النقابة ومذيل باعتماد صحة التوقيع من البنك".


وتابع نقيب المحامين، أن قرار التخصيص لايسري إلا بعد قيام النقابة بتنفيذ ما ورد من بالمتعهدات والواجب التنويه فيها بقرار التخصيص، والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإنهاء الإجراءات.

وأكد إنه بناء عليه قرر الآتي:

أولا: تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب:

الأستاذ مجدي سخي عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ سيد عبد الغني عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة.

ثانيا: تلتزم اللجنة بعرض ما يتم أسبوعيًا على مجلس النقابة والنقيب، حتى يكتمل المشروع في المهلة المحددة لإتمامه.

ثالثا: مطلوب من كافة الأساتذة المحامين -كل في حدود استطاعته- المساعدة في الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات.

رابعا: يصدر بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 11/5/2020 ويعمل به من تاريخ نشره.

نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة
نقيب المحامين يشكل لجنة لإنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة

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