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كازاخستان تنهي حالة الطوارئ وتبدأ في رفع قيود فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سمحت السلطات في كازاخستان بإنهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، مما سمح للمدن والمقاطعات بالبدء في رفع إجراءات الإغلاق اعتمادًا على نجاحها في الحد من انتشار الفيروس.

ووفقًا لمرسوم صادر عن كبير الأطباء الصحيين في كازاخستان، يُسمح للمقاطعات والمدن التي تسجل نموًا في حالاتفيروس كورونا COVID-19 التي تقل عن 7٪ يوميًا لمدة سبعة أيام متتالية بإعادة فتح الأعمال التجارية مثل تجار التجزئة الكبار ومكاتب البناء والأسواق الخارجية وصالونات التجميل وصالات الرياضة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأكدت كازاخستان 5،126 إصابة بـ COVID-19 مع 31 حالة وفاة. لم تنشر معدلات نمو محافظة تلو الأخرى.

أسقطت الحكومة شرطًا بأن يقدم المسافرون جواً شهادات طبية قبل الرحلات الجوية وأن يجلسوا بمقاعد فارغة بينهم. استؤنفت الرحلات الداخلية من 4 مايو.

كما أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عن خطط اليوم الاثنين، لإصلاح السياسة الضريبية للتعامل مع الآثار الاقتصادية للوباء. سوف تتخلى كازاخستان عن معدل ضريبة ثابت بنسبة 10 ٪ وتتحول إلى ضريبة دخل شخصية تصاعدية. ولم يحدد المعدلات الضريبية الجديدة المخطط لها لكنه قال، إنها ستعني خفضًا لذوي الدخل المنخفض ورفع للأثرياء.

وقال إن الهدف الآخر للإصلاح الضريبي هو تقليص حجم الاقتصاد الرمادي غير الخاضع للضريبة. تلقى واحد من كل أربعة كازاخستانيين 100 دولار شهريًا تدفعها الدولة لأولئك الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الإغلاق. حوالي 40 ٪ منهم ليس لديهم سجل عمل سابق ، بعد أن عملوا بشكل غير رسمي ولم يدفعوا أي ضرائب.

وأضاف "توكاييف": "هدفنا الرئيسي هو إخراج أكبر جزء من الأجور المنخفضة والأكثر غموضاً من الظل (الاقتصاد)".

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