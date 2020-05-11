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وكيل البرلمان يطالب الحكومة باتخاذ نفس إجراءات شم النسيم في عيد الفطر
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:01 م
طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة قبل حلول عيد الفطر، على أن تكون نفس إجراءات شم النسيم، والتي تتمثل في غلق كافة الشواطئ والطرق المؤدية إليها ومنع التنقل بين المحافظات، مطالبا بضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.
ولفت وكيل مجلس النواب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة تعمل حتى الآن، وفق إجراءات صحيحة وجادة للحد من انتشار كورونا، ولكن الأهم هو مدى استجابة المواطن لهذه التحذيرات، وأنه لازال هناك فئات لا تدرك خطورة الموقف.
وأشار إلى أن مطالبة نقابة الأطباء بالحظر الشامل لا بد من أن تكون وفق دراسة لأن هناك معايير أخرى تحكم الأمر لا بد وأن تكون محل نظر وهو ما تفعل الحكومة عليه بإحداث توازن بين الاقتصاد والصحة حتى لا يكون هناك تأثر مالى كبير وعدم تأثر الحياة المعيشية للبعض.
واعتبر أن التعايش مع كورونا أمر لا بد من اتخاذه ولكن مع اتخاذ كافة المحاذير والتدابير اللازمة من قبل كل فرد.
تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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