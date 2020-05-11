تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)

واصلت مدارس الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي، استلام المشروعات البحثية للطلاب بنظاميها الرفع الإلكتروني على المنصة التعليمية Edmodo أو تسليم المشروع ورقيًّا بالمدارس، حيث بدأ التسليم في التاسع من مايو الجاري ويستمر حتى السادس عشر من ذات الشهر.





وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه بلغت جملة المشروعات التي تم رفعها إلكترونيا على المنصة التعليمية أو تسليمها ورقيا بمدارس الإسكندرية 73273 مشروعا بحثيا للمرحلة الإعدادية، و108331 مشروعا بحثيا للمرحلة الابتدائية.



