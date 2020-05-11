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تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:02 م
استلام مشروعات البحث
استلام مشروعات البحث
محمد رجب - دينا حسن
واصلت مدارس الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي، استلام المشروعات البحثية للطلاب بنظاميها الرفع الإلكتروني على المنصة التعليمية Edmodo أو تسليم المشروع ورقيًّا بالمدارس، حيث بدأ التسليم في التاسع من مايو الجاري ويستمر حتى السادس عشر من ذات الشهر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه بلغت جملة المشروعات التي تم رفعها إلكترونيا على المنصة التعليمية أو تسليمها ورقيا بمدارس الإسكندرية 73273 مشروعا بحثيا للمرحلة الإعدادية، و108331 مشروعا بحثيا للمرحلة الابتدائية.

تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)
تسليم 73 ألفا و273 مشروع بحث لطلاب الابتدائية بالإسكندرية (صور)

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