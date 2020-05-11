تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات





أنهت بورصة الكويت جلسة الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% خاسراً 43.41 ليغلق عند مستوى 4768.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% خاسراً 52.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5120.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.59% خاسراً 24.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.12 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.74%، خاسراً 29.3 نقطة ليغلق عند مستوى 3950.89 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 75.3 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 5720 صفقة.









وجاء التراجع بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.





وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.95%، يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.20%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.88%، فيما تصدر سهم "شركة إنوفست" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.28% ثم شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 10.11%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.55%.