وزير السياحة: الإجراءات الاحترازية لفتح الفنادق "إجبارية" (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك ضوابط وإجراءات احترازية يجب التزام المنشآت الفندقية الراغبة في إعادة فتحها لاستقبال الزائرين، وهي ضوابط إجبارية وقادمة من منظمة الصحة العالمية.





وأضاف "العناني"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أنه تم عقد اجتماع مع المستثمرين بالغردقة بالأمس لتوصيل المعلومات لهم بشكل دقيق، وكان هناك بعض الاستفسارات لديهم تم الرد عليها، إلى جانب بعض المطالب سيتم دراستها، مشددًا على أن الاهتمام بالصحة على رأس الأولويات، لافتًا إلى أنه خلال يومين سيتوجه للقاء المستثمرين بشرم الشيخ، وسيقوم بجولات على المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار، معقبًا: "هدفنا الحفاظ على السياحة وصحة العاملين بها وصحة السياح المصريين والأجانب فيما بعد".





وتابع وزير السياحة والآثار، أن وجود عيادات بالفنادق شرط أساسي لفتح الفندق، لافتًا إلى أنه قام اليوم بزيادة لنموذج لهذه العيادات الموجودة في الفنادق بالغردقة، وهي بمثابة مستشفى صغيرة بها كافة المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا لا يمنع إخطار وزارة الصحة بأي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، ليتم نقلها للمستشفى بشكل سريع أو عزله بالفندق حال كانت الحالة بسيطة.





وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وزارتي الصحة والسياحة سوف تتابعان تنفيذ الشروط الاحترازية التي أقرتها الوزارة، خاصة وأنه عقب استقبال المصريين من خلال السياحة الداخلية سيعقبها استقبال الدول الأوروبية.





جاء ذلك خلال، اجتماع عقده الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، مساء الأحد، بأحد فنادق منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة وبمشاركة رؤساء الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف، اجتماعًا لمناقشة آخر تطورات الوضع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، لعودة النشاط السياحي للفنادق يوم 15 مايو الجاري.





وأضاف "العناني"، أنه لابد من تنفيذ كل الإجراءات بحزم؛ لاستئناف الحركة السياحية الداخلية بالفنادق منتصف الشهر الجاري.





رافق وزير السياحة والآثار خلال الزيارة النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية.



