"تعليم" الدقهلية: لم نتلق شكاوى في امتحان رياضيات أولى ثانوي "صور"

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة الدقهلية، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية لأي شكاوى في امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي.





ومن ناحينه، تابع على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات مادة الرياضيات للصف الأول الثانوى للفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020.





وقال "عبد الرؤوف": إنه أدى اليوم 44849 طالبا وطالبة انتظام و722 طالبا وطالبة خدمات امتحانهم في مادة الرياضيات، وفق الجدول المعلن من الوزارة وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية التى تؤدى الامتحان الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصر.





وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على غرفة العمليات الفرعية بالأدارات التعليمية لسرعة استجاباتها لحل المشكلات التي تواجة الطلاب خلال فترة الامتحان.





وأضاف أن غدا الثلاثاء سيؤدي ما يزيد على 46 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، مادة الفزياء الشعبة العلمية ومادة التاريخ الشعبة الأدبية.



