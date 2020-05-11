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"تعليم" الدقهلية: لم نتلق شكاوى في امتحان رياضيات أولى ثانوي "صور"

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:07 م
وكيل التعليم
وكيل التعليم
محمد كشك
أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة الدقهلية، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية لأي شكاوى في امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي.

ومن ناحينه، تابع على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات مادة الرياضيات للصف الأول الثانوى للفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020. 

وقال "عبد الرؤوف": إنه أدى اليوم 44849 طالبا وطالبة انتظام و722 طالبا وطالبة خدمات امتحانهم في مادة الرياضيات، وفق الجدول المعلن من الوزارة وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية التى تؤدى الامتحان الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصر.

وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على غرفة العمليات الفرعية بالأدارات التعليمية لسرعة استجاباتها لحل المشكلات التي تواجة الطلاب خلال فترة الامتحان.

وأضاف أن غدا الثلاثاء سيؤدي ما يزيد على 46 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، مادة الفزياء الشعبة العلمية ومادة التاريخ الشعبة الأدبية.

تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"تعليم" الدقهلية: لم نتلق شكاوى في امتحان رياضيات أولى ثانوي "صور"
"تعليم" الدقهلية: لم نتلق شكاوى في امتحان رياضيات أولى ثانوي "صور"
"تعليم" الدقهلية: لم نتلق شكاوى في امتحان رياضيات أولى ثانوي "صور"
"تعليم" الدقهلية: لم نتلق شكاوى في امتحان رياضيات أولى ثانوي "صور"

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شكاوى امتحانات امتحان الرياضات التعليم الأصابة بكورونا أولى ثانوي

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