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حريق بجهاز عروس في الدقهلية قبل زفافها بأيام
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:10 م
الفجر
اندلعت النيران داخل شقة في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حيث التهمت جهاز عروس كانت أجلت حفل زفافها لما بعد عيد الفطر، بسبب أزمة كورونا.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، باندلاع حريق في شقة في منطقة "الحوال".
وتوجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في شارع أبو العنين بمنطقة الحوال، وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران، ومنع انتشارها.
وبالمعاينة تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل وتبين أنها ملك، بكر السيد المحلاوي، 60 سنة نجار، والشقة في الدور الثالث، ومعروشة بالخشب.
وقال مالك الشقة: أنا كنت وزوجتي وابني وابنتي، معزومين على الإفطار عند أختي في الدور الأرضي في نفس البيت، ووجدنا رائحة دخان، وخرجنا نستطلع ما حدث، فوجدنا النار مشتعلة في الشقة، ولما فتحنا الباب وجدنا النار تقابلنا، ولم نتمكن من دخول الشقة من شدة النار.
وأضاف، لم يستطع الجيران السيطرة على النار، وحضرت قوات الإطفاء وتمكنت من الدخول للشقة من سطح الجيران، وتمكنوا من إطفاء النار لكن كل محتوياتها تفحمت تماما بما في ذلك سقف الشقة.
وأشار إلى أنه مخصص غرفة بالشقة وجمع فيها كل جهاز ابنته وكانت من المفترض أن تتزوج قبل شهر رمضان، ولكن لظروف فيروس كورونا أجلنا الفرح لما بعد العيد، وكل الجهاز تفحم تماما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، باندلاع حريق في شقة في منطقة "الحوال".
وتوجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في شارع أبو العنين بمنطقة الحوال، وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران، ومنع انتشارها.
وبالمعاينة تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل وتبين أنها ملك، بكر السيد المحلاوي، 60 سنة نجار، والشقة في الدور الثالث، ومعروشة بالخشب.
وقال مالك الشقة: أنا كنت وزوجتي وابني وابنتي، معزومين على الإفطار عند أختي في الدور الأرضي في نفس البيت، ووجدنا رائحة دخان، وخرجنا نستطلع ما حدث، فوجدنا النار مشتعلة في الشقة، ولما فتحنا الباب وجدنا النار تقابلنا، ولم نتمكن من دخول الشقة من شدة النار.
وأضاف، لم يستطع الجيران السيطرة على النار، وحضرت قوات الإطفاء وتمكنت من الدخول للشقة من سطح الجيران، وتمكنوا من إطفاء النار لكن كل محتوياتها تفحمت تماما بما في ذلك سقف الشقة.
وأشار إلى أنه مخصص غرفة بالشقة وجمع فيها كل جهاز ابنته وكانت من المفترض أن تتزوج قبل شهر رمضان، ولكن لظروف فيروس كورونا أجلنا الفرح لما بعد العيد، وكل الجهاز تفحم تماما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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