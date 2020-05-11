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قبل عودة البوندسليجا.. الإصابات تضرب دورتموند

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:10 م
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
وكالات

يغيب ماركو ريوس نجم بروسيا دورتموند الذي سيقابل شالكه، السبت المقبل، في بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، التي ستعود بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

في الوقت نفسه تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق البلجيكي اكسل فيستل وإيمري تشان بالمباراة.

وقال المسؤول في دورتموند، سيبستيان كيل، في تصريحات لصحيفة ويست دويتشه ألغامينه تسايتونغ اليوم الإثنين: "للأسف ماركو غير جاهز لمباراة السبت، وبالنسبة للأثنين الباقين علينا أن ننتظر ونعرف خلال الأيام المقبلة إذا كانا جاهزين للعب".

وعانى ماركو ريوس من إصابة عضلية في أوائل فبراير الماضي، كما يعالج لاعبا خط الوسط إكسيل فيستل، وإيمري تشان من مشاكل عضلية.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري، الذي توقفت منافساته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.

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