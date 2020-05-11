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محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:12 م
آيات عامر
اتهم المحامي أحمد عبد الرحمن، المخرج محمد سامي، بسرقة قصة مسلسل "البرنس" الذي يجسد ببطولته محمد رمضان، متنافسا به في السباق الرمضاني الحالي.
وأكد "عبدالرحمن" في تصريح إلى "الفجر"، أنه صاحب فكرة وقصة مسلسل البرنس، حيث تواصل مع محمد سامي في وقت سابق وعرضها عليه، وأرسل له المخرج رسالة صوتية طلب فيها أن يرسل إليه القصة حتى يقرأها، لافتا إلى أنه اختفى تماما بعدها.
وأوضح المحامي، أنه تفاجأ بعرض مسلسل البرنس والذي تشابهت قصته مع القصة التي كتبها، ويعدها تقدم بشكوى رسمية إلى رقابة المصنفات الفنية، وشكوى أخرى لنقيب السينمائيين.
وتابع أنه تم تحديد موعد أولى لجلسات التحقيق، اليوم الاثنين في نقابة السينمائيين برئاسة قاضي منتدب من مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن مسلسل البرنس، من بطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية وروجينا والفنان أحمد زاهر، وإدوارد، وريم سامي، وأحمد داش، وأنعام الجريتلي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومن تأليف وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.
وتدور قصة مسلسل البرنس حول رضوان البرنس، والذي يجد نفسه أمام صراع قوي مع إخوته بسبب كشفه عن كتابة والدة كامل الميراث باسم وحرمان إخوته، وذلك عقب وفاة والده وخلال جلسة توزيع الميراث، لكن إخوته يتربصون له ويحاولون قتله هو وأسرته للحصول على الميراث، وبالفعل يتهموه في قضية سرقة تحت تهديد السلاح ويتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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