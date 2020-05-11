محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

اتهم المحامي أحمد عبد الرحمن، المخرج محمد سامي، بسرقة قصة مسلسل "البرنس" الذي يجسد ببطولته محمد رمضان، متنافسا به في السباق الرمضاني الحالي.





وأكد "عبدالرحمن" في تصريح إلى "الفجر"، أنه صاحب فكرة وقصة مسلسل البرنس، حيث تواصل مع محمد سامي في وقت سابق وعرضها عليه، وأرسل له المخرج رسالة صوتية طلب فيها أن يرسل إليه القصة حتى يقرأها، لافتا إلى أنه اختفى تماما بعدها.





وأوضح المحامي، أنه تفاجأ بعرض مسلسل البرنس والذي تشابهت قصته مع القصة التي كتبها، ويعدها تقدم بشكوى رسمية إلى رقابة المصنفات الفنية، وشكوى أخرى لنقيب السينمائيين.





وتابع أنه تم تحديد موعد أولى لجلسات التحقيق، اليوم الاثنين في نقابة السينمائيين برئاسة قاضي منتدب من مجلس الدولة.





جدير بالذكر أن مسلسل البرنس، من بطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية وروجينا والفنان أحمد زاهر، وإدوارد، وريم سامي، وأحمد داش، وأنعام الجريتلي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومن تأليف وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.





وتدور قصة مسلسل البرنس حول رضوان البرنس، والذي يجد نفسه أمام صراع قوي مع إخوته بسبب كشفه عن كتابة والدة كامل الميراث باسم وحرمان إخوته، وذلك عقب وفاة والده وخلال جلسة توزيع الميراث، لكن إخوته يتربصون له ويحاولون قتله هو وأسرته للحصول على الميراث، وبالفعل يتهموه في قضية سرقة تحت تهديد السلاح ويتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات.



