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تخصيص مستشفى الطلبة لعزل مصابي كورونا من أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:12 م
محمد رجب - دينا حسن
أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميًا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.
وكانت تسلمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وتعد المدينة الجامعية بسموحة، ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي والمدينة الشبابية في أبي قير، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.
وتستقبل المدينة الجامعية بسموحة الحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسِرّة الرعاية المركزة، وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتشغيل المدينة كحجر صحي، وجرى تدريب الفريق الطبي والتمريض والفنيين للتعامل مع الحالات المرضية تحت قيادة الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفي.
وتضم مباني المدينة 576 سريرا، و140 سريرا بدار الضيافة، و147 سريرا في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري تأهيل 5 مبانٍ بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.
تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.
تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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