تخصيص مستشفى الطلبة لعزل مصابي كورونا من أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية

أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميًا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.





وكانت تسلمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وتعد المدينة الجامعية بسموحة، ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي والمدينة الشبابية في أبي قير، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.





وتستقبل المدينة الجامعية بسموحة الحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسِرّة الرعاية المركزة، وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتشغيل المدينة كحجر صحي، وجرى تدريب الفريق الطبي والتمريض والفنيين للتعامل مع الحالات المرضية تحت قيادة الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفي.





وتضم مباني المدينة 576 سريرا، و140 سريرا بدار الضيافة، و147 سريرا في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري تأهيل 5 مبانٍ بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.



