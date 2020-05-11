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"شومان" يناشد بتوفير الحماية للطواقم الطبية في مواجهة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:17 م
الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان
الفجر
وجه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف سابقا، رسالة تحية لطواقم الطبية التي تبذل قصارى جهدها واقتحم خط النار لحماية الناس من تفاقم الإصابة بمرض العصر كورونا.

وقال خلال رسالته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الاثنين: "دعاء من القلب لمصابي مستشفى الزهراء بالأزهر وزملائهم في سائر المستشفيات بالشفاء العاجل والعودة سريعا لمرضاهم الذين هم أحوج ما يكونون إليهم في هذه الأيام العصيبة"

وناشد القائمين على أمر الصحة بتوفير الحماية الكاملة في أعلى درجاتها ووفق المعايير العالمية للطواقم الطبية، واعتبار جميع الحالات التي يعالجونها كأنها حالات كورونا حتى لو كانت لعلاج كسور أو حتى توليد، قائلا إن الفيروس اللعين لا يعلن عن وجوده إلا بعد فترة كافية لنقل المصاب به العدوى لأشخاص يصعب حصرهم أو تتبعهم.

وأضاف "شومان" أذكر المصابين بأن إبلاغهم عن إصابتهم فور العلم بها وبذل مافي وسعهم لمنع انتقال العدوى منهم واجب شرعي، يأثم تاركه، ويتحمل المسئولية شرعا وقانونا للإضرار بغيره متى كان عالما بإصابته، حفظ الله مصرنا وأهلها وسائر بلاد المسلمين، ورفع البلاء والوباء عاجلا غير آجل".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
 
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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كورونا بوابة الفجر المستشفيات الفجر الطبية الدكتور عباس شومان

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