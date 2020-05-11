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ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020 | ننشر افضل الادعية المستجابة 10 الوسطى من شهر رمضان المعظم 2020/1441 (duaa' ramadan)

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:17 م
ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020
ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020

ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020 | ننشر افضل الادعية المستجابة 10 الوسطى من شهر رمضان المعظم 2020/1441 (duaa' ramadan)
 
ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020 | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، افضل الادعية المستجابة في شهر رمضان المعظم 2020/1441، ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020 (duaa' ramadan).

وكرم الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، حيث جعله غرة الأشهر أي أنه من أفضل الأيام المباركة التي يستطيع فيها العبد أن يكتسب أضعاف الحسنات ويتقرب فيها من ربه أكثر ويدعوه بأن يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه. 

وعن ماوردنا عن رسول الله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) أن شهر رمضان جميع أيامه تفوح بالرحمات ففي أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم متابعينا الكرام ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020.

افضل ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020
- (اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار ،وجنبني فيه مرافقة الأشرار وأوني فيه ولا تحرمني من كرمك وجودك علي وزدني فيه من رحمتك ووجهني إلي صالح الأعمال ،اللهم أنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الرضي والغضب واسألك القصد في الفقر والغني).

- (اللهم نرجوك لذة النظر إلي وجهك الكريم فنحن مشتقون إلي لقائك في غير ضراء ولا فتنة مضللة ،اللهم نسألك نعيم لا ينتهي وقرة أعين لا تنقطع ونسألك الرضي بعد قضائك ،اللهم قدر الخير لنا وتوفنا وانت راض عنا واجعل كلماتنا الأخيرة هي النطق بأسمك الكريم ياربنا استجب لدعائنا انك انت الرحيم الغفور).

- (اللهم احفظني بتعاليم أسلامك واحفظني بالسلام راقدا وقاعدا ولا تشمت فينا عدونا ،اللهم نسألك التقوي والعفاف والغني فارحمنا واهدنا وارزقنا خير خزائنك وأبعدنا عن خطياك وأسرف عنا جهلنا واغفر لي ما تقدم وما تاخر من ذنب).

فضل العشر الوسطي من رمضان 2020
اقتربت علينا العشر الوسطي من شهر رمضان الكريم فسارعوا يا عباد الله في اغتنام الفرصة وتقربوا من ربكم لتنالوا المغفرة والفوز بالخيرات والجنان ولمن لا يعرف عن هذه الأيام الكثير سنطلعكم علي فضلها حيث كان رسولنا الكريم قد اعتكف فيها من عام من الأعوام واخبره الله فيها أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان فاعتكف فيها حتي ذهب إلي ربه ،كما أن العشر الوسط من رمضان تحمل في كل ليلة من لياليها مغفرة من رب العباد لكل ما تقدم وما تأخر من ذنوب العبد مهما بلغ حجمها.

ادعية العشر الوسطي من رمضان 2020 | ننشر افضل الادعية المستجابة 10 الوسطى من شهر رمضان المعظم 2020/1441 (duaa' ramadan)

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