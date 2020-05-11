الصين.. لجنة الصحة الوطنية تشدد القواعد على ضوابط المختبر

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في مشروع قانون صدر، اليوم الاثنين، إن الصين ستطلب من السلطات الصحية المحلية تشديد الرقابة على كيفية التعامل مع سلالات فيروس كورونا المستجد وعيناته في المختبرات.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في مشروع قانون صدر، اليوم الاثنين، إن الصين ستطلب من السلطات الصحية المحلية تشديد الرقابة على كيفية التعامل مع سلالات فيروس كورونا المستجد وعيناته في المختبرات.