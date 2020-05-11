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الصين.. لجنة الصحة الوطنية تشدد القواعد على ضوابط المختبر

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في مشروع قانون صدر، اليوم الاثنين، إن الصين ستطلب من السلطات الصحية المحلية تشديد الرقابة على كيفية التعامل مع سلالات فيروس كورونا المستجد وعيناته في المختبرات.

وقالت اللجنة: "ينبغي على حكومات المقاطعات أن تمنع النقل غير المعتمد لسلالات وعينات من الفيروس الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 280.000 شخص على مستوى العالم وأن تزود السلطات الصحية المركزية بتفاصيل حول أي انتقال للفيروس بين المختبرات"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

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