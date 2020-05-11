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الجيزة: تسكين 750 مصريا عائدا من الكويت بالمدن الجامعية

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:25 م
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
استقبل مطار القاهرة ثلاثة رحلات استثنائية علي متنها 750 مواطناً مصرياً عالقون بدولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لليوم الثاني علي التوالي بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلي مطار القاهرة لإستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوم طبقآ للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للأطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم استقبال المواطنين العائدين وتوفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية، مشيرا أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وثمن محافظ الجيزة الدور التي قامت به جامعه القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة للعمل علي راحه الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم الي منازلهم اضافه الي رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين

أشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم .

وأكد محافظ الجيزة انه سيتم استقبال رحلات اخري لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة، لافتآ أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحه ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلي الجهة المخصصة للحجر الصحي.

وأعرب المواطنون المصريون الذين تم استقبالهم من دولة الكويت عن شكرهم العميق وامتنانهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لهم ولحرص سيادته على عودتهم الى ارض الوطن وتوفير طائرات لنقلهم بسلامة وكذلك توفير حجر صحي أمن لهم دون تحملهم اي نفقات مادية

وأشار المواطنون الذين تم استقبالهم بالمدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي عن تمتعهم بخدمة عالية الجودة فضلا عن تعقيم مقرات إقامتهم ومنحهم وجبات غذائية متكاملة

كما أعرب المواطنون عن شكرهم لسائر أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الطيران المدني ومحافظة الجيزة وجامعه القاهرة لتوفير كافة التيسيرات لهم بداية من استقبالهم بالمطارات وتيسير الإجراءات وتوفير وسائل الانتقال وكذلك تسكينهم في المدن الجامعية.

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