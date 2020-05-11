Advertisements

تايلاند.. ظهور عشرات بنوك الطعام المحلية مع وصول فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تحولت القرى والمجتمعات الحضرية في تايلاند إلى مساعدة الجيران الذين تركوا عاطلين عن العمل بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد من خلال إنشاء عشرات بنوك الطعام المحلية التي تضم المكرونة سريعة التحضير والأطعمة المعلبة وحبوب الأرز وقضبان الصابون.

في غضون أيام، انتشرت مواقع "مخزن المؤن" في 44 مقاطعة عبر تايلاند وعدد أكثر من 150 خزانة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال سوباكيت كولشارتفيجيت: "لقد أدركنا أن العديد من التايلانديين يواجهون أزمة لا دخل ولا أموال لشراء الطعام بسبب COVID-19".

بدأ "سوباكيت" المشروع في تايلاند بدءًا بخمس حجر للمؤن - أربعة في بانكوك وواحدة في مقاطعة رايونج الغربية - مستوحاة من المخزن الحر الصغير في الولايات المتحدة.

قالت جينجبتش لورثونج، الجدة، البالغة من العمر 62 عاما، زوجها بدون عمل ويجب عليه إطعام خمسة أفراد آخرين في عائلتها: "لا نريد أن نأخذ الكثير لأننا يجب أن نشاركه مع الآخرين ... أنا آخذ فقط ما أحتاجه".

على الرغم من أن تايلاند خففت بعض القيود، مما سمح لبعض الشركات بالاستئناف، إلا أن الكثير من القوى العاملة التايلاندية لا تزال عاطلة عن العمل ونقص في السيولة.

أبلغت تايلاند عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 3015 حالة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

أخبار تهمك

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ يوم

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 24 دقيقة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 7 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:08 ص

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

01:28 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

09:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟