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كريم قاسم يرفض عرض محمود حميدة في "لمّا كنّا صغيّرين"

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

مع الحلقات الأولى من مسلسل لمّا كنّا صغيرين، برز النجم كريم قاسم في شخصية وائل، وهو الصديق المقرّب لجميع أفراد الشلة، والذي يحاول دائمًا حل مشاكلهم والتدخل لإصلاح الأمور، وبعد انهيار الشلّة تدريجيًا، واستمرار وائل صديقًا مقرّبًا لـدنيا (ريهام حجاج)، كشفت الحلقة السابعة عشر عن محاولات سليم (محمود حميدة) من إبعاد كل المقربين من دنيا لتستسلم في الدفاع عن قضية حسن ونهى (نبيل عيسى) و (نسرين أمين)، ولم يجد من هو أقرب من وائل لإبعاده عنها.

 

وخلال الحلقة، عقد سليم اجتماعًا مع وائل، ولينقد تصرفاته تجاه أصدقائه، وأنه دائمًا يقف بجانبهم دائمًا دون مقابل، وبجانب كونه بلا طموح ولا يدخل مالًا كافيًا، كل ذلك ليلقي عليه عرضًا في أن يسافر بدلًا منه ليستلم بضاعة من دول أوروبا باسمه، مقابل 15% من قيمة البضاعة، ذلك العرض الذي أغرى وائل في البداية، ولكنه في النهاية رفضه.. فهل اشتبه في احتمالية أن تكون البضاعة مخدرات؟ أم أنه فقد يريد الابتعاد عن تدابير سليم؟

 

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

 

ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

 

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

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