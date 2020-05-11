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انخفاض القروض المصرفية في الصين بوتيرة أقل من المتوقع

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
انخفضت القروض المصرفية الجديدة في الصين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق بينما تسارع نمو المعروض النقدي مع تعزيز البنك المركزي سياسات دعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.


وقدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية بقيمة 1.7 تريليون يوان (240.05 مليار دولار) في أبريل، انخفاضا من 2.85 تريليون في مارس لكن بما يفوق التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين.

توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض القروض الجديدة إلى 1.50 تريليون في أبريل. وفاقت القروض الجديدة في أبريل مستواها قبل عام البالغ 1.02 تريليون.


وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها للرهن العقاري، إلى 666.9 مليار يوان من 989.1 مليار في مارس، وانخفضت كذلك قروض الشركات إلى 956.3 مليار يوان من 2.05 تريليون.


ونما المعروض النقدي (ن2) في أبريل 11.1 بالمئة مقارنة به قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو أعلى من مستوى التوقعات في استطلاع رويترز والذي كان لزيادة 10.2 بالمئة. وفي مارس سجل المعروض النقدي ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة.


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