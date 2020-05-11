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في زمن كورونا.. 9 خطوات لإجراء امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:37 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
في ظل ظروف استثنائية، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم هذا العام، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، وكذلك ظهوره في عدة محافظات مصرية مختلفة.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٤٫١٢ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ١٫٤٢ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٢٨٣ ألف.

وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد، 9400 حالة من بينهم 2556 حالة تحولت نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية لسلبية، من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 525 حالة.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المستجدات التي طرأت على امتحانات الثانوية العامة، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم:

- الامتحانات تنطلق في الفترة ما بين 7 يونيو القادم، وتستمر حتى 5 يوليو.

- أرسلت الوزارة أرقام الجلوس إلى مديريات التعليم بالمحافظات، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الإدارات التعليمية ثم المدارس ليبدأ الطلاب في تسلمها من بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 12 مايو، كما تتيح الوزارة خدمة الحصول علي أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة منع التزاحم.

- الوزارة عملت على زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لتصل إلى 2420 بدلا من 1817 لجنة بالعام الماضي، بزيادة تصل إلى 30%.

- ولمواجهة زيادة عدد اللجان قررت وزارة التربية والتعليم رفع أعداد الملاحظين المنتدبين لأعمال المراقبة في الامتحانات لتصل إلى 100 ألف مراقب تقريبا بدلا من 80 ألفا بالعام الماضي.

- ستراعي الوزارة التباعد بين الطلاب من خلال تقليل أعدادهم من من 20 إلى 14 طالبا باللجنة الواحدة

- كل اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون في مراكز الشباب أو أي أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى.

- تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة وكذلك تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات.

- توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال.

- توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه قد تكون حاملة لفيروس كورونا المستجد.

- ولتشجيع المعلمين للمشاركة في الامتحانات قررت الوزارة زيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين، المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

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