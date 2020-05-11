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انخفاض انتاج المركبات في تركيا بنسبة 28% خلال 4 أشهر

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر

أعلنت رابطة مصنعي السيارات في تركيا، أن إنتاج البلاد من المركبات تراجع في الفترة من (يناير) إلى (أبريل) 28 في المائة، إلى نحو 352 ألف وحدة.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الإنتاج تراجع في (أبريل) 91 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجع إنتاج السيارات 24 في المائة، في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى نحو 245 ألف وحدة.

وأكدت البيانات أن صادرات المركبات تراجعت 33 في المائة، في الأشهر الأربعة الماضية، كذلك تراجعت صادرات السيارات 27 في المائة، إضافة إلى تراجع صادرات المركبات التجارية 43 في المائة.

وتسببت الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها تركيا، في هبوط معدلات تصنيع السيارات بشكل كبير، كما تعيش البلاد أزمة انخفاض العملة المحلية منذ (أغسطس) 2018، وسط عجز المؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

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