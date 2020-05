نتفليكس تعلن عن موعد عرض مسلسل قطار الحياة Snowpiercer

أعلنت شبكة نتفليكس، اليوم، عن الموعد الرسمي لانطلاق مسلسل قطار الحياة Snowpiercer، وقامت بطرح الصور التشويقية استعداداا لطرحه في 25 يوليو 2020.

نبذة عن مسلسل قطار الحياة

تنطلق الأحداث بعد سبع سنوات من تحول العالم إلى أرض قاحلة مجمدة بالكامل. يركز مسلسل قطار الحياة (Snowpiercer) على ما تبقى من البشر الذين يسكنون قطار يجر ١٠٠١ عربة ويدور بلا انقطاع حول الكرة الأرضية، تعكس أحداث هذا الإنتاج التلفزيوني المشوق مختلف أشكال الحروب الطبقية، الظلم الاجتماعي، وسياسات النجاة.

المسلسل مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة وفيلم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار بون جون هو مخرج فيلم Parasite.

يتولى إدارة المسلسل الكاتب والمنتج الحائز على الجوائز جرايم مانسون (Orphan Black)، كما يعمل منتجاً منفذاً بالاشتراك مع سكوت ديريكسون (Sinister, Doctor Strange)، ماثيو أوكونور (Continuum, Tin Man)، ومنتجي الفيلم الأصلي بون جون هو (Parasite)، ميكي لي، تاي سونج جيونج، بارك تشان ووك، ليي تاي هون، ودوهو تشوي. يشارك جيمس هاويز في الإخراج والإنتاج التنفيذي للمسلسل.

يقوم ببطولة المسلسل كل من أليسون رايت (The Americans)، ميكي سومنر (Frances Ha, Battle of the Sexes)، سوزان بارك (Ghostbusters)، إيدو جولدبيرج (Peaky Blinders, The Zookeeper’s Wife)، كايتي ماكجينيس (Dirty Filthy Love) والممثلة الحائزة على جائزة توني والمرشحة لجائزة جرامي لينا هول (Hedwig and the Angry Inch)، وأناليس باسو (Bedtime Stories)، سام أوتو Jellyfish، روبرتو أوربينا (Narcos)، شايلا فاند (Argo)، وجايلين فليتشر (Saturday Church).

مسلسل Snowpiercer إنتاج شركة Tomorrow Studios (وهي شركة مشتركة بين كل من المنتج مارتي أديلستين وشركة ITV Studios) بالاشتراك مع شركة CJ Entertainment التي أنتجت الفيلم الأصلي. قام بدور المنتج المنفذ مارتي أديلستين عن Tomorrow Studios (Cowboy Bebop, Hanna) وبيكي كيمينتس (One Piece, Last Man Standing).

تعرض الحلقات الأولى والثانية من الجزء الأول يوم ٢٥ مايو، ثم تعرض بقية الحلقات أسبوعياً بدءاً من شهر يونيو.