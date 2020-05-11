Advertisements

نتفليكس تعلن عن موعد عرض مسلسل قطار الحياة Snowpiercer

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلنت شبكة نتفليكس، اليوم، عن الموعد الرسمي لانطلاق مسلسل قطار الحياة Snowpiercer، وقامت بطرح الصور التشويقية استعداداا لطرحه في 25 يوليو 2020.

 

نبذة عن مسلسل قطار الحياة

 

تنطلق الأحداث بعد سبع سنوات من تحول العالم إلى أرض قاحلة مجمدة بالكامل. يركز مسلسل قطار الحياة (Snowpiercer) على ما تبقى من البشر الذين يسكنون قطار يجر ١٠٠١ عربة ويدور بلا انقطاع حول الكرة الأرضية، تعكس أحداث هذا الإنتاج التلفزيوني المشوق مختلف أشكال الحروب الطبقية، الظلم الاجتماعي، وسياسات النجاة.

 

المسلسل مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة وفيلم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار بون جون هو مخرج فيلم Parasite.

 

يتولى إدارة المسلسل الكاتب والمنتج الحائز على الجوائز جرايم مانسون (Orphan Black)، كما يعمل منتجاً منفذاً بالاشتراك مع سكوت ديريكسون (Sinister, Doctor Strange)، ماثيو أوكونور (Continuum, Tin Man)، ومنتجي الفيلم الأصلي بون جون هو (Parasite)، ميكي لي، تاي سونج جيونج، بارك تشان ووك، ليي تاي هون، ودوهو تشوي. يشارك جيمس هاويز في الإخراج والإنتاج التنفيذي للمسلسل.

 

يقوم ببطولة المسلسل كل من أليسون رايت (The Americans)، ميكي سومنر (Frances Ha, Battle of the Sexes)، سوزان بارك (Ghostbusters)، إيدو جولدبيرج (Peaky Blinders, The Zookeeper’s Wife)، كايتي ماكجينيس (Dirty Filthy Love) والممثلة الحائزة على جائزة توني والمرشحة لجائزة جرامي لينا هول (Hedwig and the Angry Inch)، وأناليس باسو (Bedtime Stories)، سام أوتو Jellyfish، روبرتو أوربينا (Narcos)، شايلا فاند (Argo)، وجايلين فليتشر (Saturday Church).

 

مسلسل Snowpiercer إنتاج شركة Tomorrow Studios (وهي شركة مشتركة بين كل من المنتج مارتي أديلستين وشركة  ITV Studios) بالاشتراك مع شركة CJ Entertainment التي أنتجت الفيلم الأصلي. قام بدور المنتج المنفذ مارتي أديلستين عن Tomorrow Studios (Cowboy Bebop, Hanna) وبيكي كيمينتس (One Piece, Last Man Standing).

 

تعرض الحلقات الأولى والثانية من الجزء الأول يوم ٢٥ مايو، ثم تعرض بقية الحلقات أسبوعياً بدءاً من شهر يونيو.

أخبار تهمك

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 25 دقيقة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:08 ص

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

01:28 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

09:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟