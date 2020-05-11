عمرو الليثي يُشيد بمبادرة "مطبخ الوراق الخيري" لتقديم وجبات إفطار لاهالى الوراق المتضررين من كورونا

أشاد الإعلامي عمرو الليثي، من خلال برنامجه "خط الخير" المذاع على إذاعة راديو مصر، بمبادرة شباب وأهالى منطقه الوراق بعد ازمة كورونا والعمالة اليومية المتضررة والذين جمعوا أصحابهم وجيرانهم لعمل الخير لكي يدخلون الفرحة على عدد كبير من الناس فى شهر الخير فاطلقوا مبادرة "مطبخ الوراق الخيري".

وقال سامح ياقوت صاحب المبادرة: "الفكرة جاءت لهم بعد قرار منع موائد الرحمن بسبب وباء كورونا ، فقررت انا و مجموعة من شباب الوراق اننا نعمل وجبات جاهزة ساخنة و نوزعها على بيوت ابيوت اهلينا في الوراق اللى حالهم على الاد و اللى تضرروا من الأزمة ، وانهم يقوموا بتوزيع حوالي ٤٠٠ وجبه يوميا على أهالى الحى".

يذاع برنامج "خط الخير" من الأحد الي الاربعاء في الواحدة ظهرا على راديو مصر.