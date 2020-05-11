برشلونة يسعى للتخلص من 4 نجوم من أجل عيون نيمار ولوتارو

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة يجد صعوبة في الاستفادة من عدد لاعبي الفريق الأول ويسعى لتتخلص من بعضهم قبل بدأ الموسم الجديد.





قبل أن يتمكن الفريق الكتالوني من التوقيع على نيمار نجم باريس سان جيرمان أو لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان ، يجب عليهم بيع بعض اللاعبين من أجل تعزيز وضعهم المالي.





ووفقًا لصحيفة "ماركا" ، لم يحرز مسؤولو النادي الكتالوني تقدمًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة جمع الأموال وتقليل بعض أجورهم.





بينما لا يزال إيفان راكيتيتش عازمًا على رؤية عقده في كامب نو ، يُزعم أن صمويل أومتيتي وآرثر وأنطوان جريزمان لا يريدون مغادرة الكامب نو.





قد يتطلع ناديبرشلونة إلى الموافقة على صفقات التبادلية لبعض اللاعبين في وقت لاحق من عام 2020.